ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз в адрес президента республики Эмманюэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном в видеоролике, который опубликован на видеохостинге YouTube. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на прокуратуру Парижа.

"Расследование было начато в связи с угрозой убийства в адрес президента республики", - приводит агентство заявление ведомства.

Дело было возбуждено после того, как на видеозапись обратил внимание министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо. Как отметили в прокуратуре, расследование поручено бригаде уголовного розыска судебной полиции.

По данным AFP, в видеоролике раввин, который предположительно находится в Израиле, на французском языке обрушился с жесткой критикой на Макрона, выразив недовольство его решением признать Государство Палестина.

Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина 24 июля. Президент планирует сделать это на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.