Сбор заявок продлится до 16 сентября

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Конкурс для лучших медиаспециалистов "Новые медиа Абхазии" начался в республике, за сутки поступило более 50 заявок на участие в нем. Об этом рассказала журналистам на пресс-конференции в Сухуме заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.

Проект "Новые медиа Абхазии" инициировали победители "Команды Абхазии" на встрече с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой и первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко 6 августа. Партнерами конкурса выступают АНО "Диалог", Мастерская управления "Сенеж" и АНО "Россия - страна возможностей".

"Заработал сайт, на котором можно подавать заявки <...> Сбор заявок продлится до 16 сентября, и программу планируем начать в октябре. Предстоит четыре модуля: два из них проведем в Абхазии, два - на территории РФ, чтобы максимально погрузиться в опыт наших стран и найти уникальный код медиа в Абхазии", - сказала Аблец.

По словам основателя "Мастерской новых медиа", участников ждет конкурсный отбор, интенсивное обучение с октября 2025 года, стажировки в ведущих российских медиаструктурах и сопровождение наставников. Ими станут автор и ведущая Fametime TV Лаура Джугелия, генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак, а также ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс и другие. Эксперты программы - известные блогеры, журналисты, общественные и политические деятели из России и Абхазии.

"Абхазия достойна того, чтобы быть представленной в медиа-поле, которое не знает границ. Абхазии есть, что рассказать - богатейшая культура, история, очень талантливые люди, которые часто на мотивации, на любви к стране готовы делать невероятные вещи. Если мы вооружим абхазских специалистов новыми современными инструментами и технологиями, то точно увидим интересный результат", - сказала Аблец. Она подчеркнула, что "Мастерская новых медиа" рада "передать тот опыт, который накоплен в ходе реализации проекта в России. "У нас более 1400 выпускников, и мы гордимся тем, что среди них есть и представители Абхазии", - добавила она.

"Для того, чтобы рассказывать о своей стране, создавать имидж, нужно создать и информационный суверенитет страны. Для этого и появилась программа, о которой мы сегодня говорим. Это сыграет, на мой взгляд, активную положительную роль", - отметил на пресс-конференции начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии, пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа.

О проекте

По информации "Мастерской новых медиа", особое внимание в проекте будет уделено развитию туристического бренда республики и созданию мультиформатного контента. Поддержку по итогам программы получат 10-15 проектов. Участие в проекте бесплатное. По итогам обучения 50 финалистов получат сертификаты, а лучшие из них - подарки и предложения о дальнейшем сотрудничестве. Проект также откроет участникам доступ к профессиональному сообществу, стажировкам и возможностям трудоустройства.