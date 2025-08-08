Собянин: "волшебники" мира будут учиться у строителей Москвы, как возводить шедевры

Мэр добавил, что столичные строители - это особая каста и особые люди

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздником. По его словам, у московских специалистов, которые реализуют масштабные, сложные и уникальные проекты под строгим взглядом жителей, будут учиться коллеги в мировых столицах.

"Собственно, к этому празднику (Дню строителя - прим. ТАСС) имеет отношение вообще каждый москвич, который живет в доме, который вы построите или построили уже. Это москвич, который выходит во двор и смотрит то, что сделали в его дворе строители, - едет по тем дорогам, которые вы построили. Ну и, конечно, когда они заходят в метро, они по достоинству оценивают метростроителей, которые пытаются чуть ли не каждый месяц вводить по станции - им все мало и мало. <…> [Например, открытое сегодня] электродепо "Столбово" - можно его сравнить, наверное, с любым космодромом средней руки", - сказал Собянин на праздничном мероприятии в Лужниках.

Он поделился, что бывает на строительных площадках практически 3-4 раза в неделю. "Казалось бы, у меня уже притупилось ощущение новизны, ощущение необычности того, что происходит. Но, честно говоря, каждый раз, приезжая на стройку, просто поражаешься чему-то, что там происходит. Просто неимоверно. Куча мусора, цемента, бетона, железа. Тысячи людей, которые приходят, уходят. Приезжаешь за месяц до окончания строительства, а там еще котлован практически. Через месяц приезжаешь - станция, уникальная станция метрополитена. Все рады: ура! Все "волшебники" мира еще только учатся и будут учиться у московских строителей, как это можно таким образом работать и такие шедевральные объекты возводить", - заявил мэр.

По его словам, спортивные объекты в Москве теперь тоже дворцы - не по названию, а по ощущению, по тому виду, который они производят, по той красоте, которую они создают. "За последние годы, пройдя огромный путь от Хрущева, брежневского периода, постсоветского периода, наконец-то мы почувствовали реальную гордость за то, что они (московские строители - прим. ТАСС) создают объекты не просто качественные, не только <…> хорошие, а создают объекты уникальные, мирового уровня, которыми точно будут гордиться и они, их дети, и внуки, и все последующие поколения", - подчеркнул Собянин.

Мировой уровень строительства

Мэр добавил, что столичные строители - это особая каста и особые люди. "Может, не потому, что они москвичи, но потому что сама Москва предъявляет такие требования к строителям, которые не предъявляют нигде. Масштаб! <…> Это не просто много сделать, а одномоментно проследить: огромное количество подрядчиков, качество работы, обеспечить такие масштабы", - пояснил он.

Так, программа реновации затрагивает миллион жителей. При этом в городе возводятся сотни сложнейших инженерных сооружений. "Каждая развязка - это уникальное мирового уровня сооружение. Каждый МЦД (Московский центральный диаметр - прим. ТАСС) - это проект мирового уровня. Такие проекты в Европе называются "мегапроектами № 1", - отметил мэр.

Кроме того, в рамках программы реконструкции школ ежегодно приводят в порядок сотню зданий. "[Это] гигантская сложность в организации работ [и] подходе к качеству, контролю и так далее", - подытожил он.

Строгий цензор

"Конечно, самая главная "сложность" в Москве - это жители Москвы, которые не спустят никому, если построено не качественно, не хорошо, не в том объеме, который они представляют, не в том виде, который они хотят видеть. Самые требовательные заказчики - это москвичи. И надо, конечно, им соответствовать", - улыбнулся мэр.

Собянин констатировал, что российская столица конкурирует не только с другими регионами страны, но и с мировыми столицами и мегаполисами: Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, Пекином, Шанхаем. "Конечно, московский строитель - самый лучший, обязан быть самым лучшим. Если мы считаем, что Москва - лучший город мира, то как могут быть строители - не самые лучшие в мире? Не могут, по определению", - похвалил он.

При этом объемы инвестиций в столичное строительство продолжают расти. "Они, конечно, беспрецедентны по отношению к тем городам и к тем странам, которые пытались сделать так, чтобы мы здесь покрылись плесенью, ничего не делали и никуда не двигались. Ничего у них не получится. А у нас получится все, потому что у нас такие замечательные люди - московские строители. Поздравляю!" - заключил Собянин.