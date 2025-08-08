На льготное лекарственное обеспечение в 2025 году выделили 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Количество отсроченных рецептов на льготные лекарственные препараты уменьшилось в Вологодской области в 11 раз - с 2 137 до 183 на сегодня в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. Система будет усовершенствована, всего на льготное лекарственное обеспечение в этом году выделено 3,9 млрд рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В этом году на обеспечение льготными лекарственными препаратами уже направили 3,9 млрд рублей, в 2023 году сумма составляла всего 2,5 млрд рублей. Практически с нуля создаем понятную и доступную систему. Каждого льготника берем на контроль и сопровождаем в ручном режиме, еженедельно делаем выверку. Видим результаты: на сегодняшний день количество отсроченных рецептов сократилось до 183. В этот же период в прошлом году было 2 137. Продолжаем совершенствовать систему и наводить порядок с обеспечением вологжан льготными лекарственными препаратами", - привела слова губернатора его пресс-служба.

По данным главы региона, структурировать работу с льготниками во многом помогла система "Промед". Это сервис, который обеспечивает взаимодействие всех медучреждений, пунктов выдачи льготных лекарств, пациентов и поликлиник региона. Благодаря этому быстро решаются проблемы в логистике и осуществляется контроль за выдачей препаратов. Особое внимание уделяется новым пациентам, а также льготникам, которые нуждаются в редких лекарствах. Пациентам с аллергическими реакциями на дженерики альтернативные препараты подбирает лечащий врач.

С 2025 года во всех поликлиниках Вологодской области заработали специальные кабинеты выдачи рецептов на льготные лекарства. Всего открыли более 40 кабинетов для доврачебной выписки рецептов, чтобы исключить очереди. Бумажные рецепты заменили на электронные и исключили случаи дублирования, когда льготные лекарства одному пациенту выписывали разные врачи.

Количество государственных аптечных пунктов в регионе увеличили до 50, чтобы увеличить доступность препаратов. С 1 июля начали выдавать льготные лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах. Ранее жителям труднодоступных сел и деревень приходилось выезжать в близлежащие города и села.

По поручению главы региона в области оптимизировали работу склада "Фармация". Для оперативной доставки лекарств в аптеки и решения кадровой проблемы закупили еще два автомобиля и проиндексировали зарплату сотрудников. Создана комиссия при минздраве для оценки законности назначения лекарств по торговым наименованиям. По вопросам обеспечения льготными лекарствами работает горячая линия и чат-боты.