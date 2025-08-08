В Архангельске средства от матча с легендами хоккея направили детским медцентрам

В составе команды "Легенды хоккея" - олимпийские чемпионы, победители мировых форумов и обладатели Кубка Стэнли

АРХАНГЕЛЬСК, 8 августа. /ТАСС/. Средства от матча "Вместе мы сильнее" со звездами хоккея в Архангельске направили на поддержку региональных медицинских центров для детей, сообщает пресс-служба администрации области. Удалось собрать более 2 млн рублей.

"Товарищеская встреча между командой "Легенды хоккея" и сборной Поморья, капитаном которой выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, состоялась во Дворце спорта профсоюзов. В составе команды "Легенды хоккея" - олимпийские чемпионы, победители мировых форумов и обладатели Кубка Стэнли. В игре приняли участие Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Алексей Морозов и другие именитые игроки. По решению организаторов все вырученные от матча средства, а это более 2 млн рублей, будут направлены на поддержку архангельского и северодвинского медицинских центров для детей раннего возраста", - указано в сообщении.

Инициатором матча выступила федерация хоккея Архангельской области. Идею поддержал глава региона. "Принимать таких именитых гостей для нас огромная ответственность и большое удовольствие. Сегодняшний праздник спорта - это не только удовольствие и эмоции, которые получили зрители и команды. Я уверен, что это даст дополнительный импульс развитию хоккея с шайбой в Архангельской области. За последние пять лет мы построили девять кортов и два полноценных ледовых дворца - интерес к этому виду спорта есть, и хотелось, чтобы такие события приводили все больше молодых ребят в хоккей", - отметил Цыбульский, его цитирует пресс-служба.

В составе команды региона выступили губернатор, а также министр спорта Архангельской области Андрей Щелоков, председатель федерации хоккея Поморья Александр Ермилов, а также тренеры-преподаватели спортивных школ области. Команду усилили хоккеисты архангельской команды по хоккею с мячом "Водник" - капитан Евгений Дергаев, игроки Илья Насекин и Максим Анциферов. Итоговый счет встречи после основного времени составил 11:6 в пользу "Легенд хоккея", а после серии буллитов - 15:7.

"Я пообщался с людьми, которые отвечают за развитие хоккея в регионе, и, безусловно, нужно развивать систему подготовки, чтобы ребята не уезжали, а занимались здесь и получали качественное хоккейное образование. Если потребуется наша помощь, то мы готовы оказать поддержку в организации подготовки детей по современным методикам", - сказал двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Звезды хоккея провели мастер-класс для спортсменов 2012-2014 годов рождения, а также посетили Северодвинский медицинский центр для детей раннего возраста.