CBS News: Путин передал орден семье погибшего на СВО сына замглавы ЦРУ

Президент России отправил награду в США через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, утверждают источники телеканала

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа орден Ленина семье Майкла Глосса, воевавшего на стороне России и погибшего на Украине сына замдиректора ЦРУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

По его данным, орден должен быть передан семье Глосса: его получит мать погибшего Джулиан Галлина, которая с февраля 2024 года занимает должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Два источника заявили телеканалу, что у США отсутствуют какие-либо основания полагать, что Глосс как-либо сотрудничал с правительством России. Кроме того, американская сторона не считает, что Кремль был осведомлен о служебном положении членов семьи погибшего, когда передавал его останки в декабре 2024 года. Другой источник CBS News указал, что Глосс сам никогда не являлся сотрудником ЦРУ.

Телеканал NBC News сообщал, что Глосс погиб весной 2024 года. Отец Майкла Ларри Глосс заявлял в интервью газете The Washington Post, что его сын погиб на территории Донецкой Народной Республики. "Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами", - указывал отец погибшего.

По словам Ларри Глосса, из выданного в России свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Он был похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным, указывала The Washington Post.