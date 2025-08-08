Как рассказала дочь народного артиста России Юлия, причиной смерти, вероятно, стала остановка сердца

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится в субботу в здании Исторической сцены в Щепкинском фойе Государственного академического Малого театра России.

Сообщение о том, что Сафронов ушел из жизни, появилось в Telegram-канале театра 5 августа. Актеру было 84 года. Как рассказала ТАСС дочь Сафронова Юлия, причиной смерти, вероятно, стала остановка сердца.

О Владимире Сафронове

Владимир Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. В 1972 году пришел в Малый театр, где сыграл около 60 ролей. Как отметили в самом театре, он был одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Островского, часто был задействован в исторических постановках, которыми всегда славился театр.

Сафронов также снимался в мелодраме "Осенние свадьбы" (1967, режиссер Борис Яшин), сериале "Звезда эпохи" (2005, режиссер Юрий Кара) и других кинофильмах. В конце 1970-х - начале 1980-х годов вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. В 1997-2001 годах был ведущим передачи "Впрок" (НТВ), в 2001-2004 годах - программы "Экспертиза" (РТР, ныне "Россия-1").

С 1975 года (с перерывами) Владимир Сафронов преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище. В 1991-1997 годах заведовал кафедрой пластического воспитания актера. Среди его учеников - народная артистка РФ Ольга Дроздова, заслуженные артисты России Максим Дахненко, Глеб Подгородинский, Василий Зотов, Игорь Марченко.

В 2001-2009 годах Владимир Сафронов руководил Реутовским муниципальным драматическим театром (Московская область), созданным им на базе собственного выпускного курса в Щепкинском училище. Поставил в нем спектакли: "Женитьба Белугина" по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева, "Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье" по произведению Готхольда Эфраима Лессинга, "Петрушка-иностранец" по пьесе-сказке Самуила Маршака.