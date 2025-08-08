В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

С речью выступят мэр Нагасаки Сиро Судзуки и премьер-министр Японии Сигэру Исиба

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Памятная церемония по случаю 80-й годовщины американской атомной бомбардировки пройдет в субботу в японском городе Нагасаки.

В 11:02 по местному времени (05:02 мск) - в момент взрыва бомбы в 1945 году - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. После этого с речью выступят мэр Нагасаки Сиро Судзуки и премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Формат проведения

В траурных мероприятиях в парке Мира примут участие представители около 100 стран и регионов.

В этом году власти Хиросимы и Нагасаки приняли решение отказаться от практики персонального приглашения представителей тех или иных стран на мемориальную церемонию по случаю годовщины американской атомной бомбардировки. Вместо этого страны получили уведомления о самом факте проведения церемонии, и для них были зарезервированы места. Это касается и России с Белоруссией, которые в последние годы не получали приглашений на церемонию в Хиросиму из-за ситуации на Украине.

Представители посольства РФ в Японии примут участие в мероприятиях в Нагасаки впервые с 2021 года - российскую делегацию возглавит посол Николай Ноздрев. Власти Хиросимы по почте прислали в российское дипломатическое представительство циркулярное уведомление о новом формате участия в церемонии, тогда как представители Нагасаки лично посетили посольство, дав разъяснения по предыдущим действиям городской администрации. В посольстве тогда отметили, что в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. "Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия", - рассказал посол.

Между тем в посольстве РФ в Японии подвергли критике действия властей Хиросимы, которые по почте прислали в российское дипломатическое представительство циркулярное уведомление о новом формате участия в церемонии. "С учетом того, что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась", - подчеркнули в этой связи в посольстве. В российском дипломатическом представительстве выразили сожаление в связи с тем, что "руководство Хиросимы не отказалось от политизированных установок" и не принесло "даже формальных извинений". "Вместо этого предприняло попытку в иезуитской манере переложить всю ответственность за собственную недальновидность на тех, кого оно абсолютно безосновательно пыталось подвергнуть политическому остракизму", - резюмировали в посольстве РФ в Японии. В траурных мероприятиях в Хиросиме 6 августа представители российской дипмиссии участия не принимали.

Бомбардировка Нагасаки

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Экс-президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока Трампа (2018-2021 гг.), так и в этот раз.