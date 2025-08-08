В честь 81-й годовщины со дня окончания Ленинградской битвы Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут украшены цветами Ленты Ленинградской Победы - пролеты мостов будут освещены оливковой подсветкой, а опоры - зеленой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. День завершения Ленинградской битвы в ходе Великой Отечественной войны впервые будет отмечаться в Санкт-Петербурге как официальный праздник. Как сообщила пресс-служба городской администрации, в этот день в Петербурге пройдут концерты, памятные мероприятия, в центре города три моста подсветкой соединит Лента Ленинградской Победы.

"В честь 81-й годовщины со дня окончания Ленинградской битвы Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут украшены цветами Ленты Ленинградской Победы - пролеты мостов будут освещены оливковой подсветкой, а опоры - зеленой. Оливковый цвет олицетворяет Победу, зеленый символизирует жизнь и возрождение. Эти цвета повторяют оттенки медальной колодки "За оборону Ленинграда" - главной государственной награды защитников осажденного города", - сообщила пресс-служба Смольного.

Звуковое шоу "Поющие мосты" накануне 9 августа также посвятили Дню окончания Ленинградской битвы. В музыкальную программу к этой дате включили "Гимн Великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра, военный марш "Ленинград" Дмитрия Перцева, песню Анатолия Лепина на слова Павла Шубина "Ленинград мой" и знаменитую "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого. В Ледовом дворце состоится театрализованный концерт, посвященный Дню окончания Ленинградской битвы. В парке "Россия - моя история" представили 40 уникальных фотографий последнего года Ленинградской битвы и архивные материалы о мемориальном комплексе "Зеленый пояс Славы".

Как отметил в обращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов, в современных условиях есть возможность глубже оценить значение Ленинградской битвы благодаря изучению материалов, которые ранее не были доступны для исследования.

"Сегодня мы можем глубже оценить военно-стратегическое значение Ленинградской битвы. Мы отдаем дань памяти всем защитникам и жителям блокадного города, а также всем участникам этого великого сражения - воинам шести фронтов, морякам Балтийского флота, морякам Онежской, Чудской флотилий, летчикам дальней авиации, бойцам ПВО и партизанских соединений. Мы восстанавливаем историческую правду о событиях того времени, рассекречиваем документы о преступлениях фашистов, рассказываем о немецких и финских концлагерях, устроенных вокруг блокадного Ленинграда, включая детские концлагеря, о фактах геноцида нашего народа", - сказал Беглов.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге создаются новые мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и Ленинградской битвы. Главным из них станет новый комплекс на Пулковских высотах. Мемориал в честь героев Ленинградской битвы планируется возвести на точке, где в 1941-1943 годах проходила линия фронта. Проект, победивший на архитектурном конкурсе, в январе 2025 года одобрил президент России Владимир Путин.

Ленинградская битва

Ленинградская битва стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В общей сложности сражения развернулись в Ленинградской области, в Эстонской ССР, на западе Калининской области, на юге Карело-Финской ССР и на территории Балтийского моря. В Битве за Ленинград участвовали войска Северного и Северо-Западного, Ленинградского и Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения Авиации дальнего действия и Войск противовоздушной обороны территории страны, Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также жители Ленинграда и Ленинградской области.

В марте 2025 года Госдумой был принят закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы.