Законопроект разработан с целью поощрения "героического труда волонтеров, сопряженного с риском для здоровья, на территории субъектов, где ранее был введен режим ЧС в связи с разливом мазута в Керченском проливе"

МОСКВА, 9 августа./ТАСС/. Законопроект о поощрении волонтеров за помощь при ликвидации ЧС в Черном море внесен в Госдуму на рассмотрение. Об этом говорится на сайте Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности российского парламента.

"Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве) внесен и находится на рассмотрении", - сказано на сайте системы.

Как отмечается в пояснительной записке, с которой ознакомился ТАСС законопроект разработан с целью поощрения "героического труда волонтеров, сопряженного с риском для здоровья, на территории субъектов, где ранее был введен режим ЧС в связи с разливом мазута в Керченском проливе". Инициаторами поправки выступили общественное движение "Совет блогеров" и Российское экологическое общество, принявшие непосредственное участие в ликвидации ЧС, а также оказавшие гуманитарную и информационную помощь, в том числе волонтерам на местах.

Документ предлагает внести поправки в федеральный закон (ФЗ) от 11 августа 1995 года "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Изменения предполагают утверждение нагрудного знака "Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье". В случае принятия поправок его будут выдавать волонтерам за участие в добровольческой деятельности по ликвидации ЧС на территории Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополя на протяжении более 100 часов.

"Так как мы сами провели две недели в Анапе, привезли 2 тонны гуманитарной помощи, побывали в роли волонтеров, помогали волонтерам в точечном решении вопросов, контактировали с администрацией, передавали проблемы "с полей" лицам, принимающим решения, то мы не могли не предложить отметить этих героических людей особым статусом. Если законопроект не будет принят, то как альтернативу мы рассматриваем учреждение статуса "Почетный волонтер ликвидации ЧС на черноморском побережье" подзаконным актом без принятия поправок в ФЗ", - рассказала в беседе с ТАСС об этой инициативе основатель "Совета блогеров" Валерия Рытвина.