Глава государства подчеркнул, что физическая культура и спорт определены в российском обществе как неотъемлемые духовно-нравственные ценности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов и любителей активного образа жизни с днем физкультурника, отметив, что благодаря достижениям российских атлетов на международной арене страна подтверждает, что является одной из ведущих спортивных держав в мире.

"С глубокой древности на Руси проходили массовые состязательные игры, ледовые баталии и соревнования единоборцев, где участники мерились силой и удалью, ловкостью и стойкостью. Отрадно, что эти замечательные традиции продолжаются и приумножаются. Наши атлеты, отстаивая честь страны на международной арене, своими выдающимися достижениями подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав мира", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что физическая культура и спорт определены в российском обществе как неотъемлемые духовно-нравственные ценности. По словам Путина, день физкультурника давно стал общенародным и широко отмечается по всей стране. Он объединяет людей разных поколений и рода занятий, среди которых как профессиональные спортсмены, так и многочисленные приверженцы физической активности и здорового образа жизни.

Президент добавил, что важно уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры. Также важно проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения. Также, отметил президент, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции.

День физкультурника установлен постановлением Совнаркома от 16 июля 1939 г. Первоначально дата проведения устанавливалась ежегодно (впервые прошел 18 июля 1939 г.), в 1980 г. указом Президиума Верховного Совета СССР перенесен на вторую субботу августа.