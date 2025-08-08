В Ингушетии выставят на торги 100% акций единственного аэропорта

На сегодняшний день воздушная гавань находится в сложной экономической ситуации, сообщили в пресс-службе правительства региона

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены выставить на торги 100% акций единственного в республике аэропорта "Магас" для его развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительством Ингушетии принято решение о продаже 100% акций акционерного общества "Международный Аэропорт Магас им. С. С. Осканова". На сегодняшний день аэропорт "Магас" работает в условиях ограниченного трафика - выполняется лишь один регулярный рейс в день по направлению Магас-Москва, а содержание объекта обходится республиканскому бюджету примерно в 100 млн рублей ежегодно. В соответствии с распоряжением правительства республики продажа акций будет проведена на открытых электронных торгах в форме аукциона с начальной ценой 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запуск рейсов в такие города, как Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Сочи и Петрозаводск давал только временный эффект и на данный момент воздушная гавань находится в сложной экономической ситуации.

"Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие: ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта, отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Необходимость в приобретении современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 млн рублей. Основные активы - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды", - добавили в пресс-службе.

Также в правительстве уточнили, что за последние пять лет из бюджета республики на поддержку аэропорта было выделено более 400 млн рублей. Эти средства позволили сохранить функционирование объекта, но не обеспечили возможности для его качественного развития.

Аэропорт "Магас" расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В 2021 году ему был присвоен статус международного.