Вильфанд: в Москве в ближайшие 10 дней не будет жары

Но, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, исключать жару в августе нельзя

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прогностические модели показывают, что в конце августа и даже в сентябре в Московском регионе бывают всплески жаркой погоды выше 25 градусов, однако в ближайшие 8-10 такой температуры не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно же, в августе в Москве бывают температуры выше 25 градусов, а это уже жаркая погода. Исключать этого нельзя, но именно сейчас можно говорить уверенно о наступлении периода умеренной, спокойной погоды, когда температура будет ниже нормы на 1-1,5 градуса. Но сейчас жаркой погоды на ближайшие 8-10 дней не видно", - сказал он.

Вильфанд отметил, что если говорить о статистике, высокая температура бывает нечасто, но неоднородность погоды будет проявляться и в сентябре. "Вспомните прошлогодний сентябрь, он был супертеплым", - уточнил он.

Метеоролог отметил, что дать уверенный прогноз на длительный период нельзя, сейчас прогностические модели показывают умеренный температурный фон в течение этой и большей части следующей недели.