Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных температура составит 22-24 градуса, затем произойдет понижение и значения до середины следующей недели будут в диапазоне от 19 до 22 градусов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности ожидается в Московском регионе до середины следующей недели. Сильных дождей, которые были в июне и июле, в августе не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильные дожди, которые наблюдались в Москве в июне и июле, не прогнозируются в августе. Наиболее характерное словосочетание для этого времени - кратковременные дожди. Пожалуй, можно только выделить субботу, дождь будет заметным, и понедельник, когда будут кратковременные дожди. Потому что в воскресенье совсем небольшое количество осадков будет. Никакой опасности не видно пока", - сказал он.

Метеоролог рассказал, что на выходных температура составит 22-24 градуса, затем произойдет понижение и значения до середины следующей недели будут в диапазоне от 19 до 22 градусов. "Дело в том, что Москва находится в периферии антициклона, именно поэтому погода спокойная и умеренная, без опасных явлений", - заключил он.