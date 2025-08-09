В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

В траурных мероприятиях принимают участие представители порядка 100 стран и регионов

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Жители Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Нагасаки, которую провели США 80 лет назад.

Традиционно минута молчания была объявлена в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - именно в этот момент 9 августа 1945 года над Нагасаки произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29. В ходе проходящей в эти минуты мемориальной церемонии мэр города Сиро Судзуки зачитает декларацию мира, затем выступит премьер-министра Сигэру Исиба.

В траурных мероприятиях в парке Мира принимают участие представители около 100 стран и регионов. Представители посольства РФ в Японии участвуют в траурных мероприятиях в Нагасаки впервые с 2021 года - российскую делегацию возглавляет посол Николай Ноздрев.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как в ходе первого президентского срока Трампа (2017-2021 годы), так и в этот раз.