ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Мэр Нагасаки Сиро Судзуки в 80-ю годовщину американской атомной бомбардировки города призвал мир перестать отвечать насилием на насилие. С таким заявлением он выступил на мемориальной церемонии в Нагасаки.

"Кто бы мог подумать, что через 80 лет после трагедии Хиросимы и Нагасаки мир окажется таким, какой он сейчас? Мир должен перестать отвечать насилием на насилие!", - сказал Судзуки. Он выразил уверенность в том, что мир способен отказаться от ядерного оружия. "Пусть больше не будет повторения Хиросимы! Пусть больше не будет повторения Нагасаки! Пусть больше не будет войн!" - эмоционально выкрикнул мэр.

В траурных мероприятиях в парке Мира примут участие представители около 100 стран и регионов, в том числе делегация России во главе с послом Николаем Ноздревым.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Плутониевая бомба, сброшенная на Нагасаки, была почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". 46-й президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как во время его первого президентского срока, так и в этот раз.