Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что температура воды на курортах Черноморского побережья составляет 24-25 градусов в Анапе и Геленджике, в Туапсе и Сочи - 28 градусов, в Ялте и Алуште - 27 и 25 градусов - в Феодосии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Будущий бархатный сезон на юге европейской части России, когда температура воды и воздуха становятся одинаковыми, точно не закончится рано в этом году. Он продлится как минимум до первой декады октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, бархатный сезон на курортах Черного моря рано точно не закончится. В первой декаде октября даже еще бархатный сезон прогнозируется. Там действительно очень высокая температура моря, а вода - это очень инерционная субстанция, не воздух, который быстро охлаждается", - сказал он.

Вильфанд добавил, что на текущий момент температура воды на курортах Черноморского побережья составляет 24-25 градусов в Анапе и Геленджике, в Туапсе и Сочи - 28 градусов, в Ялте и Алуште - 27 и 25 градусов - в Феодосии.