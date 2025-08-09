При этом приставы продолжают взыскивать 18 тыс. рублей по неоплаченным налогам и сборам актера

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Судебные приставы прекратили взыскание почти 412 тыс. рублей задолженности по кредитам с актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), приговоренного заочно к шести годам колонии за оправдание терроризма, но продолжают взыскивать 18 тыс. рублей по неоплаченным налогам и сборам. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитным платежам в отношении Панина были открыты на основании судебных материалов, поступивших им с августа по октябрь 2024 года от мировых судей Красносельского района и района Коньково. Долг Панина по ним составил почти 412 тыс. рублей. В настоящее время из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Также на этом основании прекращено исполнительное производство в отношении Панина по взысканию задолженности по налогам и сборам, судебное решение по которому было вынесено в конце прошлого года и вступило в силу в 21 декабря 2024 года. Вместе с тем приставы взыскивают с актера задолженность более 18 тыс. рублей по налогам и сборам. Соответствующее исполнительное производство возбуждено 24 июля.

Панин постоянно проживает за границей. В сентябре 2024 года суд заочно признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, а также запретил администрировать сайты в течение трех лет после отбытия наказания. Из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, стало известно, что актер размещал посты с оправданием теракта на Крымском мосту.