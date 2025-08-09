Как отметили в региональном министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности, показатели добычи по предприятию за первое полугодие 2025 года составляют 209,7 тыс. тонн

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Новый выемочный участок на шахте "Белореченская" намерен ввести в эксплуатацию инвестор ООО "ТЭК "Родина" в ноябре 2026 года. Планируемые к отработке запасы угля составят 1 850 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности.

"Ввод нового выемочного участка 12-й восточной лавы на шахте "Белореченская" запланирован на ноябрь 2026 года, планируемые к отработке запасы угля - 1 850 тыс. тонн", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Константином Роговенко.

Отмечается, что показатели добычи по предприятию за первое полугодие 2025 года составляют 209,7 тыс. тонн.

Основной объем отгрузки угольной продукции осуществляется в ДНР. Инвестор также планирует приобрести и модернизировать горно-шахтное оборудование для оснащения новых выемочных участков, обеспечить работы по проведению трех горных выработок и модернизацию подземной транспортной цепочки, выполнить капремонт стационарного и технологического оборудования, вложить средства в технологический комплекс обогатительной фабрики и объекты железнодорожной инфраструктуры погрузочно-транспортного управления, находящиеся в аренде.

Реформа угольной отрасли

В 2024 году в ЛНР была реализована Концепция реформы угольной отрасли, призванная перезапустить угольную промышленность с привлечением инвесторов, создать необходимые условия для развития и обеспечить социальные гарантии шахтерам.

В январе был заключен первый договор аренды с АО "Промышленная группа "Родина" на передачу шахты "Белореченская", фабрики с одноименным названием, а также производственного подразделения "Краснодонское погрузочно-транспортное управление", в целом шести вспомогательных производств. После масштабной реорганизации и перезапуска производства эти предприятия образуют единый комплекс под названием "Белореченский".

В феврале были подписаны договоры аренды имущества с ООО "Торговый дом "Донские угли" на передачу 10 шахт и 11 производственных подразделений.

Ранее в Минтопэнерго ЛНР ТАСС сообщали, что в 2025 году угольные предприятия ЛНР намерены в три раза - до 3,5 млн тонн - увеличить объемы добычи угля по сравнению с 2024 годом, когда было добыто более 1,3 млн тонн.