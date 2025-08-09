Обследование оставшихся подъездов дома в Саратове после взрыва завершат 15 августа

По словам замглавы администрации Максим Сиденко, эксперты обязуются выполнить работы в установленный срок

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Обследование подъездов, поврежденных в результате взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове, завершится 15 августа. При обрушении были повреждены несущие конструкции одного из подъездов, сообщил первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

"В результате обрушения повреждены несущие конструкции подъезда № 5. Полноценные выводы о состоянии 4-го и 5-го подъездов будут после обследования состояния строительных конструкций жилого дома. Срок проведения работ по обследованию состояния строительных конструкций жилого дома № 2 по улице Блинова в пределах 4-го и 5-го подъездов - до 15 августа", - сообщил Сиденко в ответе на запрос.

Обследованием занимается специализированная организация "Каркас". По словам замглавы администрации, эксперты обязуются выполнить работы в установленный срок.

Кроме того, был проведен осмотр других подъездов дома - № 1, № 2 и № 3. Специалисты не выявили дефектов, которые влияют на снижение несущей способности. Квартиры в этих подъездах обеспечены коммунальными услугами. "При необходимости будут выполнены все дополнительные работы для обеспечения комфортных условий проживания граждан", - подчеркнул Сиденко.

25 июля в доме № 2 на улице Блинова в Саратове в результате взрыва погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим. Утечка газа рассматривается в качестве предварительной причины ЧП. Аварийно-спасательные работы на месте завершили 27 июля.

В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.