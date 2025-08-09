Самым популярным видом спорта у опрошенных россиян оказались силовые тренировки

В топ-3 активностей также вошли бег и йога, показало совместное исследование hh.ru и проекта "Бегом по Золотому кольцу"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силовые тренировки, бег и йога - самые популярные виды активности у россиян, показало совместное исследование hh.ru и проекта "Бегом по Золотому кольцу" ко Дню физкультурника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полумарафона "Моя столица".

В рамках исследования hh.ru и "Бегом по Золотому кольцу" был проведен опрос 3,3 тыс. россиян, изучены данные более 500 тыс. опубликованных резюме и анкеты более 400 тыс. участников беговых событий.

"Спорт - главное хобби жителей России: по данным hh.ru, 46% россиян занимаются спортом постоянно, 35% - время от времени и только 19% не занимаются никакими видами спорта. Среди самых востребованных видов спортивной нагрузки лидируют силовые программы (их отметили 49% опрошенных), более трети (38%) занимаются бегом и ходьбой, четверть опрошенных дополнительно отметили в качестве активности йогу (25%)", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на четвертом месте по популярности - плавание и водные виды спорта (19%), на пятом - велоспорт (16%). И женщины, и мужчины тратят на спорт одинаковое количество времени, в среднем занимаясь два-три раза в неделю. По данным аналитиков проекта "Бегом по Золотому кольцу", число россиян, занимающихся бегом, на протяжении последних пяти лет ежегодно растет более чем на 20% во всех возрастных группах.

Интерес к бегу

Доля женщин среди участников массовых забегов за последние пять лет выросла с 41% до 46,5%. Самая популярная беговая дистанция у женщин - 5 км: более 60% участников забегов на эту дистанцию приходится на женщин. В беге на длинных дистанциях преобладают мужчины, среди участников марафонов их доля - 79%, однако число женщин-участниц увеличивается в среднем на 5% в год. Активно приобщаются к бегу россияне старшего поколения - доля участников забегов старше 70 лет в России выросла за пять лет на 60%.

"Увлечение бегом среди россиян стремительно растет, в 2025 году ожидается рекордное за последние 10 лет число массовых беговых событий в Москве и других городах страны по количеству участников - более 1 млн человек. Популярности бега способствуют простота и демократичность этого вида спорта, а также растущее число и качество беговых событий", - цитирует пресс-служба руководителя проекта "Бегом по Золотому кольцу" Игоря Блюмина.

Руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова добавила, что опрошенные россияне отмечают положительное влияние спорта на их достижения на работе. Так, 72% отметили, что спорт помогает сохранять концентрацию и справляться с большим количеством задач, и только 4% сказали, что занятия спортом отнимают большое количество времени и сил. "При этом лишь 16% компаний в России организуют выездные спортивные мероприятия для своих сотрудников", - сказала она.