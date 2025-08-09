Такие иностранцы могут узаконить свое положение до 10 сентября, обратившись в миграционную службу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Один месяц остался у иностранцев, которые находятся в РФ с нарушением миграционных правил, для того, чтобы узаконить свое положение или покинуть страну. Как сообщили в МВД России, они могут это сделать до 10 сентября, обратившись в миграционную службу.

Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включенных в реестр контролируемых лиц, в который вносят людей иностранцев, утративших законные основания для пребывания в России. В середине июня в нем числились более 800 тыс. человек. В МВД отметили, что после 10 сентября 2025 года урегулировать свой правой статус будет невозможно. Это касается и граждан Украины, которые имеют возможность получить вид на жительство или сразу подать документы на получение российского гражданства при наличии постоянной регистрации на территории Украины.

Для решения вопроса о дальнейшем законном пребывании на территории России иностранцам необходимо до 10 сентября этого года обратиться в любой филиал ФГУП "ПВС" МВД России по месту фактического проживания.

В МВД напомнили, что за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, а также за неуведомление территориального органа МВД России о заключении или прекращении трудового договора с иностранцами установлена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за эти правонарушения для должностных лиц - 50 тыс. рублей, а для юридических - 800 тыс. рублей.

Оказание услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц, в том числе в сфере образования, также считается административным правонарушением. Размер штрафа для физических лиц составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.