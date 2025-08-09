По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, российская сторона не прекращала по своей воле контактов с западными университетами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские студенты, обучающиеся в вузах Запада, часто сталкиваются с дискриминацией по ряду признаков. Минобрнауки РФ оказывает содействие желающим вернуться на Родину россиянам в восстановлении в отечественных университетах, сообщил ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Мы видим, с каким отношением часто сталкиваются на Западе наши студенты в течение последних лет. Множество случаев дискриминации по принципу национальности, происхождения и гражданства известны. <…> Каждый год довольно много случаев, когда люди, которые попробовали учиться на Западе и столкнулись с фактом такого отношения, хотят вернуться в Россию, перевестись в наши университеты. Мы стараемся в этих случаях оказывать содействие, но поэтому всем советую трижды подумать, прежде чем искать возможности [учиться на Западе]", - сказал он.

По словам замминистра, российская сторона не прекращала по своей воле контактов с западными университетами. "Есть недружественное правительство, нет недружественных народов. <…> Нужно понимать, что сегодня российская система высшего образования позволяет получить образование самого высокого качества и избежать ненужных рисков", - добавил Могилевский.