Обучение за границей позволяет лучше изучить культуру и язык дружественных России стран, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Программ для студентов с дипломами сразу двух вузов, российского и зарубежного, будет становиться больше. Обучение за границей позволяет учащимся лучше изучить культуру и язык дружественных России стран, сообщил ТАСС замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

"Мы стараемся развивать программы двойных дипломов, чтобы человек какую-то часть своего обучения провел здесь [в России], какую-то - за рубежом, получил диплом двух университетов, язык выучил, другую культуру понял. Поэтому программ двойных дипломов с университетами из дружественных стран будет становиться больше", - сказал он.

Могилевский поделился, что на данный момент Россия активно развивает отношения с большим количеством стран мирового большинства. По его словам, одним из лидеров по обмену студентами на 2025 год является Китай. "Более 20 тыс. студентов из России учатся в Китае. Китайских студентов у нас еще больше - порядка 50 тыс. Я думаю, что их количество будет дальше расти", - рассказал замминистра.