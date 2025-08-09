Средства на это выделят из резервного фонда администрации города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону выделят средства из резервного фонда для единовременных выплат жителям многоквартирного дома, где 8 августа после падения БПЛА возникло возгорание. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Также принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам", - написал он в Telegram-канале.

Скрябин также отметил, что на территории дома до ликвидации последствий введен режим ЧС и установлен местный уровень реагирования. Власти организуют поквартирный обход для оценки ущерба, а также оперативный штаб по работе с заявлениями от жителей дома. "На данный момент сотрудники правоохранительных органов провели оперативное обследование территории", - добавил глава города.

Взрыв и возгорание произошли 8 августа на 18-м этаже многоквартирного дома в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, предварительно, никто не пострадал.