МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 13 млн растительности высадили в столице в рамках городских программ в период с 2011 по 2024 год, из них примерно 34 тыс. составили взрослые деревья. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2011 по 2024 год в Москве в рамках городских программ было высажено порядка 13 млн зеленых насаждений, среди них около 34 тыс. крупномеров. Они украсили вылетные магистрали, в том числе Алтуфьевское и Варшавское шоссе, знаковые улицы, крупные парки, многие площади, переулки, скверы, набережные Москвы-реки и Яузы, территории рядом с больницами и поликлиниками, станциями метро, МЦД и речными причалами", - написал мэр.

Собянин также отметил, что на Садовом кольце было высажено свыше 5 тыс. деревьев, а на Тверской улице восстановили аллею. Он добавил, что в этом году в Москве планируют высадить еще 8 тыс. деревьев.

Как подчеркнул мэр столицы, озеленение происходит с учетом климата и архитектуры. "Вдоль магистралей высаживают липы, вязы, клены и декоративные яблони - они образуют зеленый барьер. В скверах и парках больше видового разнообразия: дубы, ели, каштаны, ивы и другие деревья", - пояснил он.