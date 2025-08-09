Состояние еще двух человек оценивается медиками как средней и легкой степени тяжести

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших во время обрыва канатной дороги в столице Кабардино-Балкарии (КБР) выписаны из больницы. Еще четверо остаются в Республиканской клинической больнице, сообщили в региональном Минздраве.

"Два пациента на утро выписаны с улучшением состояния. Четверо пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице. Одна пациентка прооперирована по поводу травмы позвонка, она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в стабильном состоянии. Еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, ее состояние - средней степени тяжести. Обе пациентки консультированы федеральным центром в Москве", - пояснили в ведомстве.

Состояние еще двух человек оценивается медиками как средней и легкой степени тяжести. Они остаются в стационаре на консервативном лечении.

8 августа вечером произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне города Нальчика. На момент ЧП на подъемнике находился 21 человек. Спасатели эвакуировали 13 из них. Шесть человек упали на землю, еще четверо - в воду озера Трек. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, всего пострадали 12 человек, половину из которых госпитализировали.

Все пострадавшие оказались отдыхающими из Липецкой области и Москвы. Глава КБР Казбек Коков заявил, что им окажут всю необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда). Прокуратура КБР также организовала проверку.