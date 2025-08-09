Это сделано в связи с угрозой БПЛА на территории города и сельских поселений

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Власти Славянского района Краснодарского края приняли решение отменить все массовые мероприятия в ближайшие дни из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.

"В связи с угрозой БПЛА на территории города и сельских поселений отменяются все общественно-массовые мероприятия 9 и 10 августа. В том числе "Большие семейные выходные" и спортивные соревнования", - написал он в Telegram-канале.

Ранее 7 августа в результате атаки на Славянск-на-Кубани и падения БПЛА мужчина получил ранения средней степени тяжести, его доставили на лечение в краевую больницу в Краснодар.