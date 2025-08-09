В связи с непогодой в ведомстве посоветовали парковать машины в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС предупредило о грозе и ливне в ближайшие два часа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 21 часа 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами - ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой в МЧС посоветовали парковать машины в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.