Специалисты демонтировали покрытие куполов, общая площадь которых составила около 1,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Городское хозяйство столицы приступило к ремонту куполов четырех звонниц в храме Христа Спасителя, в 2025 году установят новое покрытие из металлических листов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Купола звонниц главного храма страны не ремонтировались более 25 лет, в этом году полностью обновим конструкции и установим новое покрытие из металлических листов, скрепленных замковым способом. Для организации высотных работ на четырех звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Их закрыли баннерами для сохранения облика здания и обеспечения безопасности посетителей", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, также планируются работы на главном куполе храма и на надвратной колокольне.

Как подчеркнули на сайте мэра и правительства столицы, на данный момент специалисты демонтировали покрытие куполов, общая площадь которых составила около 1,9 тыс. кв. м.

К тому же, завершился ремонт металлической обрешетки куполов, выполнена грунтовка и обработка гидрофобными и антикоррозийными составами. Идет подготовка к установке новых покрытий одновременно с созданием новых наверший.