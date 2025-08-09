"Любимый актер для огромного числа людей". Соболезнования об Иване Краско

Народный артист РФ Иван Краско умер 9 августа в возрасте 94 лет.

Свои соболезнования выразили его коллеги, друзья и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Человек, который никогда не изменял себе"

Иван Краско был любимым актером для огромного числа людей, он был настоящим другом и человеком, который никогда не изменял себе, написал в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, которого с актером связывала многолетняя дружба.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко - и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена", - отметил депутат.

Он рассказал, что они часто встречались с Краско, спорили, шутили, вспоминали ленинградское детство, театр, его морскую службу. "Он любил жизнь - в каждом ее проявлении, умел радоваться мелочам, ценить людей и никогда не изменял себе. Даже в последние годы, несмотря на недуги, он оставался сильным, светлым и невероятно добрым человеком", - написал Ржаненков.

"Символ петербургского театра"

Краско был выдающимся, самобытным артистом и одним из символов петербургского театра, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Российская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Талантливый, яркий, самобытный артист, он был одним из символов петербургского театра, хранителем наших традиций", - отметил Беглов.

Губернатор напомнил, что Краско шесть десятилетий прослужил в знаменитом Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, сыграл более ста ролей в кино. "Успех фильмов "Принц и нищий", "Сержант милиции", "Россия молодая", "Афганский излом", "Конец императора тайги", "Тарас Бульба" обязан участию в них Ивана Краско, - отметил глава города. - Его голос навсегда остался в золотом фонде Ленинградского радио. Созданные им образы всегда отличались открытостью, глубиной, проникновенностью".

Краско любили петербуржцы, он показал пример жизнелюбия, стойкости, преданности искусству и городу, добавил Беглов. "Светлую память о нем будет хранить Санкт-Петербург", - отметил он.

Соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким Краско также выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. "От нас ушел талантливый, преданный своему призванию актер, которого знало и любило не одно поколение. Множество работ в театре и кино, щедрое дарование, умение быть убедительным в каждой роли принесли Ивану Ивановичу заслуженное признание коллег и симпатии зрителей. Его творческая судьба - пример верного служения искусству", - приводит слова Бельского пресс-служба городского парламента.

"Коллеги называли его Батей за отеческую заботу и поддержку"

Краско был для многих петербургских артистов старшим другом и наставником, коллеги по актерскому цеху называли его Батей за его отеческую заботу и поддержку, рассказал глава петербургского отделения Союза театральных деятелей народный артист России Сергей Паршин.

"Очень много лет назад - я был совсем молодым, Иван Иванович был артистом Театра имени Комиссаржевской, - зная о том, что он капитан-лейтенант в отставке, военно-морской офицер, с моей легкой руки все стали называть его Батей. Он для нас, для всех артистов был Батей. Он относился к молодым коллегам, действительно, как родной отец: опекал, советовал, помогал. Иногда и доставалось нам от него - как же. Его уход для нас - это очень горькая потеря и невосполнимая. Иван Иванович для нас был старшим другом, товарищем, родным человеком", - сказал Паршин.

Краско всегда будут помнить не только петербуржцы, ленинградцы, но и вся страна, добавил он.

Кинорежиссер Владимир Бортко отметил в беседе с ТАСС, что счастлив был дважды в своей творческой жизни "соприкоснуться с легендой [отечественного] кино" - Краско снимался у него в двух фильмах. "Я скорблю вместе со всеми зрителями", - сказал он.

"Мне посчастливилось по-соседски расти и взрослеть на глазах у этих замечательных мужчин, буду помнить их такими, - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Боярский, разместив фотографию, на которой Иван Краско запечатлен вместе с сыном, артистом Андреем Краско (1957-2006). - Надеюсь теперь они воссоединятся вновь на веки вечные. Мои глубокие соболезнования всем родным и близким… Прощайте, Иван Иванович, спасибо Вам за все, светлая и добрая память!".