ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль пляжных видов спорта Sup-Fest открылся во Владивостоке на пляже бухты Патрокл. Первыми стартовавшими соревнованиями стали гонки на сап-бордах на короткие дистанции, а также гонки с обходом поворотных буев, сообщили ТАСС в региональном Минспорта.

"Сегодня стартовал наш фестиваль, в нем принимает участие около 1 тыс. человек. В карнавальном забеге примет участие 300 человек, сап-карнавал - около 200 человек, и еще 50 человек в гребле. Фестиваль проводим на новой благоустроенной территории вокруг озера. Все проходит очень хорошо, солнечно и ярко", - сказала спортивный директор фестиваля Sup-Fest Ольга Гаева.

Фестиваль продлится два дня, он стал частью Дня физкультурника. Участниками фестиваля стали как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха. В программу мероприятия вошли сап-соревнования для взрослых и детей в разных дисциплинах, пляжный волейбол и теннис, карнавальный забег и сап-карнавал - заплыв, участники которого наряжаются в необычные костюмы - не менее четырех элементов одежды и аксессуаров, не относящихся к спортивной экипировке - или устанавливают декоративные конструкции на своих бордах. Также на фестивале организуют гонки на океанической гребле, соревнования по пляжному волейболу и пляжному теннису, карнавальный забег.

На побережье работают фуд-корты, фотозоны, интерактивные аттракционы. Призовой фонд события составляет 2 млн рублей, максимальный приз за победу в одном из видов соревнований - 30 тыс. рублей. Все участники получат памятный мерч и медаль.