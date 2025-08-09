В Бурятии прошел международный марафон "Чистый Байкал"

Участие в забеге приняли более 1,4 тыс. человек из 29 российских регионов

УЛАН-УДЭ, 9 августа. /ТАСС/. VI Международный марафон "Чистый Байкал" прошел в селе Максимиха в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

Участие в забеге приняли более 1,4 тыс. человек из 29 регионов России, более 45 городов. В забеге также участвовали жители шести стран - Венесуэлы, Казахстана, Китая, Монголии, Таиланда и Франции. Пробежать можно было на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. На марафонский забег вышли более 100 спортсменов, на полумарафон - свыше 400 человек.

"Погода сегодня была просто идеальная для бега - легкий дождик, как освежающий душ, и периодически выглядывающее солнышко. Огромное количество людей, и, конечно, как всегда потрясающая атмосфера. По ощущениям бежалось на удивление легко. И итоговый результат порадовал", - написал в своем Telegram-канале министр спорта Бурятии Иван Козырев, пробежавший дистанцию 10 км.

Абсолютным чемпионом марафона "Чистый Байкал" стал мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Канцебура из Бурятии. Он преодолел дистанцию за 2 часа 27 минут 34 секунды. Среди женщин победу одержала Екатерина Лукашева с результатом 3 часа 17 минут 15 секунд.

Первый марафон "Чистый Байкал" состоялся в 2018 году, тогда на марафонской дистанции были зарегистрированы и приняли участие 40 атлетов. Традиционно в ходе марафона проходят экологические акции, в этом году она прошла 8 августа. Марафон - единственное беговое событие, которое проходит среди живописных пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал.