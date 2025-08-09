Еще 100 рейсов на вылет и 92 на прибытие будет обслужено в течение дня

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи, где 8 августа дважды вводились ограничения на работу на фоне угрозы атаки украинских беспилотников, обслужил более 200 рейсов, еще столько же обслужат до конца текущего дня. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Ограничения на работу сочинского аэропорта вводили дважды 8 августа на фоне угрозы беспилотной атаки на территории Сочи и Сириуса. В субботу утром в аэропорту сообщили о 35 задержанных рейсах. Авиакомпании корректируют расписание.

"С 00:00 мск текущих суток и до 13:00 мск фактически обслужено на прибытие 99 бортов, в том числе 14 бортов вне плана. Фактически отправлено 104 борта, в том числе 25 бортов вне плана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца суток сочинский аэропорт планирует обслужить еще 100 рейсов на вылет и 92 на прибытие.

Также отмечается, что в настоящий момент в терминале аэропорта большая плотность ожидающих вылета пассажиров. Ситуация в целом стабильная, путешественники размещаются в залах ожидания.

"Возможны задержки вылетов в связи с поздним прибытием воздушных судов в Сочи, корректировкой расписания авиакомпаниями, а также увеличением времени наземного обслуживания", - добавили в аэропорту.