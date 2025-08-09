В мероприятии на Ходынском поле приняли участие более 500 самбистов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Массовая тренировка по самбо с участием свыше 1,5 тыс. человек прошла на Ходынском поле в Москве в День физкультурника. Мероприятие организовали "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР), "Волонтерская рота" совместно с федеральным проектом "Единой России" "Выбор сильных" и Всероссийской федерацией самбо.

Как рассказали в пресс-службе МГЕР, в мероприятии приняли участие более 500 самбистов, а также 1 000 активистов МГЕР и "Волонтерской роты". Провели зарядку мастера спорта международного класса по самбо.

"Убежден, что именно через такие акции мы наиболее действенно прививаем подрастающему поколению любовь к спорту и ценности здоровой, сильной России. Мы благодарим всех участников, Всероссийскую федерацию самбо и партийный проект "Выбор сильных" за отличную организацию!" - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Президент Всероссийской федерации самбо, координатор партпроекта "Выбор сильных" Сергей Елисеев отметил, что проведенная в День физкультурника зарядка стала наглядной демонстрацией того, как общественные объединения, спортивные федерации и партийные проекты могут эффективно работать вместе для укрепления здоровья нации.