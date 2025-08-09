Также в городе откроется молодежный центр с IT-отделением

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Якутия в 2026 году отремонтирует в подшефном Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР) школу, городские и поселковые дороги, водоводы и водопроводы. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Утвердили с главой Якутии Айсеном Николаевым планы по восстановлению Докучаевска на следующий год. Регион-шеф сделает ремонт Еленовской школы №2, городских и поселковых дорог, водоводов и водопроводов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР сообщил, что вместе с Николаевым проверил в Докучаевске ход капитального ремонта Дома детского и юношеского творчества. "Изначально планировали открыть восстановленный ДДЮТ в 2026 году. Но строители идут с опережением графика и хотят сдать объект уже в этом году. Дальше вместе с регионом-шефом благоустроим прилегающую территорию, установим открытую сцену амфитеатра, чтобы проводить мероприятия на открытом воздухе", - отметил Пушилин.

Он добавил, что также на 2026 год в городе намечено открытие молодежного центра с IT-отделением.