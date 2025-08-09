Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ отметила, что для нее день окончания Ленинградской битвы имеет особое значение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. День окончания Ленинградской битвы напоминает о мужестве населения Ленинграда в ходе самой длительной битвы Великой Отечественной войны и о единстве народов СССР, защищавших его. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Наравне с двумя другими примечательными и знаковыми датами - прорыва блокады и полного освобождения от блокады Ленинграда, эта дата символизирует победу и непреклонность духа - как ленинградцев, так и всех тех, кто встал на его защиту и выдержал самую длительную битву за всю историю Великой Отечественной войны. Это не просто дата завершения битвы, это понимание того, что в ходе блокады город жил и боролся, работали его заводы и выпускали военную технику, необходимую для защиты города и страны. И именно мужество жителей блокадного Ленинграда давало неисчерпаемые силы выстоять всем тем, кто сражался в кольце Ленинградской блокады", - сказала она.

Историк отметила, что для нее день окончания Ленинградской битвы имеет особое значение. "Это и моя личная история - мой дед участвовал в битве за Ленинград с ее первого дня и до полного завершения", - добавила глава НЦИП. По ее словам, этот день символизирует "единство судьбы блокадного Ленинграда со всей страной", поскольку в битве за город сражались все представители союзных республик и национальностей страны. "Поэтому в появлении этой даты в памятном календаре заложен величайший смысл, она чрезвычайно ценна для осмысления приоритетов исторической памяти о Великой Отечественной войне", - заключила Малышева.

Ленинградская битва

Ленинградская битва стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В общей сложности сражения развернулись в Ленинградской области, в Эстонской ССР, на западе Калининской области, на юге Карело-Финской ССР и на территории Балтийского моря. В Битве за Ленинград участвовали войска Северного и Северо-Западного, Ленинградского и Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения Авиации дальнего действия и Войск противовоздушной обороны территории страны, Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также жители Ленинграда и Ленинградской области.

В марте 2025 года Госдумой был принят закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. В 2025 году день окончания Ленинградской битвы впервые отмечается как государственный праздник.