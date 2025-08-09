Храм призвал общественность не верить этому и не распространять подобные сплетни

ШАНХАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Буддистский монастырь Шаолинь назвал ложной информацию об уходе из храма десятков монахов после начала расследования в отношении бывшего настоятеля Ши Юнсиня. Об этом говорится в заявлении храма.

"Распространяемая в интернете информация о коллективной отставке 30 монахов является ложной", - говорится в заявлении монастыря. Храм призвал общественность не верить этому и не распространять подобные сплетни.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что монастырь за неделю покинули более 30 послушников из-за ужесточения распорядка после прихода нового настоятеля Ши Иньлэ. Как утверждает издание, Ши Иньлэ, известный своей скромностью, но идейной убежденностью, сразу после назначения 29 июля провел "пять решительных реформ". После этого в храме были прекращены коммерческие представления и запрещены дорогостоящие ритуалы посвящения. Кроме того, на территории монастыря закрываются магазины, монахам предписано по возможности обеспечивать свое проживание самостоятельно занятиями фермерством, изменена система распределения дохода, сообщила газета.

Смена настоятеля в Шаолине произошла в конце июля, когда монастырь проинформировал, что бывший наставник храма Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проекты", а также в "серьезных нарушениях буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и наличии внебрачных детей". Буддийская ассоциация Китая лишила его духовного сана.