ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Бесхозное жилье в Донецкой Народной Республике будут отключать от водоснабжения для снижения расходов воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин по итогам заседания оперативного штаба.

"Были дополнительно созданы 14 бригад для выявления незаконных врезок со стороны юридических лиц, использующих воду без учета. Также данные бригады будут отключать бесхозное жилье от водоснабжения, чтобы не было водопотерь", - сказал он.

Пушилин добавил, что в Ханженковском водохранилище специалисты модернизируют насосную станцию, а также очищают дно. Это, по его словам, позволит получать до 40 тыс. куб. м воды в сутки.

Глава ДНР также отметил, что количество установленных в регионе емкостей с водой за сутки увеличилось на 57 - до 1 030 единиц. Кроме того, в многоквартирных домах, где вода не поднимается на верхние этажи, дополнительно врезали 101 кран.