ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. участников из 39 регионов России, включая более 600 семей, приняли участие во Всероссийском семейном туристском фестивале "Больше, чем путешествие" в Тульской области. Об этом сообщила руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина, слова которой приводит пресс-служба.

Мероприятие прошло с 7 августа в арт-кемпе "Дикая мята" в рамках проекта "Походы первых - больше, чем путешествие" программы Росмолодежи и Движения первых.

"В эти дни на фестивале "Больше, чем путешествие" - в походах и разговорах у костра, на лекциях и мастер-классах - приняли участие порядка 2,5 тыс. человек, это более 600 семей. Вы получили новые смыслы, знания и эмоции", - сказала Тетерина, отметив, что гости представляли 39 регионов страны.

Программа фестиваля включала лекции, мастер-классы, спортивные соревнования, походы по эко-тропам, концерт с участием певицы Юлии Паршуты и встречу с путешественником Федором Конюховым. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пожелал участникам продолжать заниматься туризмом и спортом, укреплять семейные ценности и возвращаться в регион за новыми впечатлениями.

"Для тех, кто живет походами, это будет еще одна яркая страница в жизни. А те, кто только открывает для себя туризм, вернутся вновь, чтобы познакомиться с культурными и природными достопримечательностями нашего края", - отметил он.

Партнерами фестиваля стали Российское общество "Знание", президентская платформа "Россия - страна возможностей", Таврида.АРТ, Росзаповедцентр Минприроды России, Добро.РФ и другие.