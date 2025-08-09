Как сообщила пресс-служба зоопарка, мать отвернулась от своего потомства через несколько часов после рождения

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Зоопарк Лейпцига (федеральная земля Саксония) на востоке Германии принял решение усыпить через несколько дней после рождения трех детенышей занесенного в международную Красную книгу амурского тигра. Как сообщила пресс-служба зоопарка, мать не заботилась о детенышах.

Тигрята родились в среду вечером. Тигрица Юшка впервые стала матерью. Она отвернулась от своего потомства через несколько часов после рождения. За два дня, в течение которых мать не заботилась о детенышах, они замерзли и стали еще слабее, отметили в зоопарке.

"В этот момент, когда детеныши больше не проявляют активности и, следовательно, у матери больше не возникает стимулов к кормлению или образованию молока, мы должны выполнить свою тяжелую обязанность и избавить детенышей от страданий от голода", - пояснил ветеринар Андреас Бернхард. Искусственное выкармливание, по словам пресс-службы зоопарка, было неприемлемо с точки зрения надлежащего содержания диких животных.

Однако зоопарк намерен продолжать попытки разведения амурского тигра.

Самый крупный подвид тигров - амурский занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. За последние 20 лет численность этих хищников увеличилась с 450 до 750 особей.