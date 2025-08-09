Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что жители многоквартирных домов могут ограничить парковку гостевых автомобилей во дворе и внедрить для них пропускную систему

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов вправе ограничить парковку посторонних машин во дворе и внедрить пропускную систему для гостевых автомобилей. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), отвечая на вопрос, могут ли граждане добиться преимущественного права парковки рядом со своим жильем.

"На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов. Такая практика отрезает нежильцам возможность парковаться в дворе, однако может, например, предусматривать возможность заказа пропусков на заезд собственниками", - сказал депутат.

Он отметил, что в таком случае может быть установлен "временный лимит" на заезд гостевых автомобилей.

"Существуют штрафные санкции. Например, если гость, который заехал, нарушил лимит времени, тот, кто заказывал пропуск, может лишиться права заказывать его впредь. Действенный метод", - отметил парламентарий.