По словам председателя партии "Справедливая Россия - За правду", она должна быть не более 15% от цены оптовой закупки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна превышать 15% от закупочной цены, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством. Установить правило, что наценка на них в любой торговой точке - хоть мегамаркет, хоть маленький поселковый магазинчик - не должна быть более 15% от цены оптовой закупки", - сказал Миронов ТАСС, отвечая на вопрос о планах и приоритетах фракции на осеннюю сессию.

Он добавил, что сейчас наценка на продукты в торговых сетях может составлять от 100 до 200%. "Люди вынуждены платить", - отметил депутат. Миронов уверен, что "государство должно вмешаться" в это.