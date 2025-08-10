Стоимость номера с питомцем составляет около $70, пишет газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Отель в Ухане начал предлагать новую услугу - по желанию гость может получить номер с собакой, с которой можно играть, выводить на прогулку, укладывать спать. Как сообщает газета South China Morning Post, клиенты могут выбрать из списка "добрых пород".

Стоимость номера с питомцем составляет 499 юаней (около $70). Среди пород, которые предлагаются гостям, вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы, хаски. Сами животные за свои услуги "получают" 100 юаней в сутки (порядка $14).

Некоторых домашних животных предоставляет отель, других - местные профессиональные центры дрессировки собак. Животные проходят обязательную проверку здоровья и вакцинируются перед тем, как приступить к исполнению "служебных обязанностей". Отель также обязательно проверяет поведение собаки и проводит "обучение правилам поведения" с гостями перед тем, как ее допустят к работе. Главная задача собак - "приносить радость" гостям.

Отель несет полную ответственность, если собака причинит вред гостю, например, укусит. В то же время, если обнаружится, что собакам был нанесен какой-либо ущерб, такие гости будут внесены в черный список отеля.