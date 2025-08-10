Она должна не менее чем на 45% состоять из натуральных волокон

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Роскачество рекомендовало обращать внимание на состав тканей при выборе школьной формы для детей. Прокладочная ткань в ней должна быть из натуральных материалов, таких как хлопок, или искусственных несинтетических, например вискозы, рассказали ТАСС в организации.

"Что касается ткани верха, то натуральные волокна (хлопок, шелк, лен) должны составлять не менее 45% состава, а синтетические - не более 55%. Если же в ткани содержится свыше 70% полиэфирных волокон, таких как полиэстер или полиамид, она практически не будет пропускать воздух. В то же время небольшое количество синтетики в составе помогает форме меньше мяться и предотвращает появление катышков", - отметили в Роскачестве.

Швы должны быть крепкими, на верхних и нижних концах боковых карманов обязательны машинные закрепки, а низ брюк - аккуратно обработан. Лучше отдавать предпочтение изделиям, которые можно не только сдавать в химчистку, но и стирать - это существенно облегчит уход, считают эксперты. Чтобы форма дольше сохраняла опрятный вид, рекомендуется использовать щадящие моющие средства, предназначенные специально для детской одежды.

Крайне важно, чтобы на изделии было четко указано, для кого оно предназначено, подчеркнули в Роскачестве. Если в маркировке не прописано, что это детская, подростковая или школьная одежда, возможно, она была декларирована как изделие для взрослых, к которому предъявляются менее строгие требования качества и безопасности. Кроме этого, на ярлыке должна содержаться информация о составе ткани и правилах ухода, а маркировка должна содержать сведения о стране-производителе, наименовании и местонахождении изготовителя, названии изделия, дате производства, размере, товарном знаке (если имеется), едином знаке обращения на рынке, а также данные о сертификате соответствия.

При выборе рюкзака следует обращать внимание на вес изделия - он должен быть не более 700 г для младших классов и до 1 кг для старших. Важны удобные лямки шириной 3,5-4 см вверху и 2-2,5 см внизу при длине 60-70 см, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки расположены так, чтобы не травмировать ребенка. Качественный рюкзак держит форму, равномерно распределяет вес и для младшеклассников имеет жесткую спинку, отметили эксперты.

"Оптимальная конструкция включает два отделения: основное для учебников и дополнительное для мелочей. Размеры для младших классов: высота задней стенки 30-36 см, передней - 22-26 см, ширина - 6-10 см. Рюкзак должен быть прочным, с водоотталкивающей пропиткой, светоотражателями и удобным в уходе. Обязательно проверяйте маркировку с указанием возрастной категории", - рассказали в Роскачестве.