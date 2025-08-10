В мероприятии приняли участие около 22 тыс. человек, сообщило агентство Xinhua

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Первая комплексная репетиция парада в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией прошла на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Об этом сообщило агентство Xinhua.

"В ночь с субботы на воскресенье на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялась первая комплексная репетиция торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне", - говорится в сообщении.

По информации агентства, в мероприятии приняли участие около 22 тыс. человек.

В конце августа - начале сентября президент РФ Владимир Путин посетит КНР с визитом, в ходе которого примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. В частности, 3 сентября в Пекине состоится масштабный военный парад, на котором Китай представит передовую технику национального производства, находящуюся у него на вооружении.