Авиакомпания Turkish Airlines принесла извинения и организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Информация для пассажиров, прибывших 09.08.2025 - 10.08.2025 рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 - 163 места багажа, ТК-211 - 109 мест багажа, ТК-3002 - 139 мест багажа, ТК-3160 - 149 мест багажа, ТК-3038 - 170 мест багажа", - говорится в сообщении.

Как отмечают в аэропорту, Turkish Airlines приносит искренние извинения за доставленные неудобства, авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула.

Во Внуково просят пассажиров следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта Внуково для уточнения информации.