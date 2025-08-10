Спрос на бюджетные места вырос на 44%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество заявлений от абитуриентов на обучение в вузах России на платной основе выросло от 19% до 100%. Об этом ТАСС сообщили в ведущих вузах РФ.

"По данным на 7 августа 2025 года, спрос на бюджетные места вырос на 44%, на контрактные - увеличение на 100% по сравнению с 2024 годом. Речь идет о направлениях "бакалавриат" и "специалитет", - рассказали в пресс-службе РГГУ.

В Московском политехническом университете количество заявлений от поступающих, рассматривающих платное обучение, выросло в 2025 году на 86%. На 7 августа 2025 года количество договоров на платное обучение вдвое выше показателя прошлого года. В этом году по числу заявлений лидировали технические специальности, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Московского Политеха Юрий Анфимов.

Приемная комиссия РУДН в 2025 году получила более 80 тыс. заявлений - это на 52% больше в сравнении с 2024 годом. Рост количества заявлений на контракт составил 64%. На платную основу было получено 100 тыс. заявлений. В 2025 году приемная комиссия МГЛУ обработала более 12 тыс. заявлений. По сравнению с 2024 годом их количество выросло: на бюджет - на 40%, на договор - на 35%.

В РГСУ по сравнению с прошлым годом общее число заявлений на бюджет и контрактную основу выросло на 22,7%, при этом количество заявлений на бюджетные места увеличилось на 13,0%, а на контрактные - на 32,3%.

"На текущий момент заявления в Президентскую академию на программы бакалавриата и специалитета подали 75 тыс. абитуриентов (в прошлом году было 62 198). На бюджет - 41 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2024 году, и на платную основу - 57 тыс. абитуриентов - это плюс 19% к показателям прошлого года. Всего подано 392,6 тыс. конкурсных групп, что на 48% больше прошлогоднего результата в 264,7 тыс.: на бюджет - 179,7 тыс. (+36%), на договор - 212,9 тыс. (+60%)", - сообщили в пресс-службе РАНХиГС.