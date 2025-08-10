Президент Российской академии художеств отметил, что поддержка со стороны государства поможет авторам в реализации их творчества

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Современных молодых художников необходимо более активно вовлекать в создание культурных проектов, считает президент Российской академии художеств (РАХ) Василий Церетели. В беседе с ТАСС он отметил, что поддержка со стороны государства поможет авторам в реализации их творчества.

"В стране сейчас строится множество новых объектов - метро, детские сады и другие инфраструктурные проекты. Следует активнее привлекать молодых художников через конкурсы, чтобы они могли участвовать в оформлении этих новых объектов. Это поможет им развиваться и встать на ноги", - сказал он, подчеркнув, что в советское время существовал государственный заказ на произведения искусства. По его мнению, важно вернуться к этой традиции.

Также собеседник агентства подчеркнул необходимость формирования коллекций музеев по всей стране. "Должна существовать программа государственной закупки произведений искусства. Хотя такая практика имела место в недавнем прошлом, сейчас она не развивается масштабно. Каждый музей должен иметь коллекцию, сопоставимую с Третьяковской галереей или Русским музеем. Если мы не будем пополнять наши коллекции новыми художниками, у нас возникнет вакуум в истории искусства, что недопустимо", - заключил он.

Василий Церетели - президент РАХ, директор Московского музея современного искусства. Он также является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, Международного совета музеев, Международного комитета музеев и коллекций современного искусства.