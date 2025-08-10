Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко пояснил, что таким образом старшим членам семьи будет проще заселяться куда-то с внуками и решать другие вопросы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бабушки и дедушки должны иметь возможность с разрешения родителей вписывать внуков в свои паспорта. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Мы в свое время выдвинули инициативу, чтобы штамп в паспорте мог быть поставлен даже бабушкам и дедушкам при наличии заявления от двух родителей. Считаю, что к этому надо вернуться", - рассказал Рыбальченко.

Член ОП РФ пояснил, что таким образом старшим членам семьи будет проще заселяться куда-то с внуками и решать другие вопросы, в том числе о проведении какой-либо медицинской операции в случае необходимости. "Особенно это важно для многодетных родителей, которым в воспитании помогают бабушки и дедушки. По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются", - отметил председатель комиссии Общественной палаты.

Как ранее сообщал ТАСС, Рыбальченко считает необходимым возвращение обязательных отметок в паспорте о браке и детях, как это было до 2021 года.